Стало известно об условиях содержания в тюрьме бывшего президента Бразилии

Болсонару будет отбывать срок в тюремной камере с холодильником и телевизором

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару будет отбывать срок по делу о государственном перевороте в тюремной камере с холодильником и телевизором. Об этом сообщает бразильская газета O Globo.

По имеющейся информации, площадь камеры составляет 12 квадратных метров, в ней имеются отдельная ванная комната, кровать, стул, шкаф, письменный стол, телевизор, мини-холодильник и кондиционер. По своим характеристикам она напоминает камеру, в которой с 2018 по 2019 год находился ныне действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва.

24 ноября Болсонару заявил, что не пытался сбежать из-под ареста, а электронный браслет повредил под воздействием лекарств.

На прошлой неделе экс-президент с помощью паяльника попытался вскрыть электронный браслет. Стражи порядка обнаружили значительные повреждения устройства и заменили его.

12 сентября Верховный федеральный суд Бразилии приговорил Болсонару к 27 годам и трем месяцам тюрьмы. Его обвинили в заговоре с целью госпереворота. Решение суда о признании бывшего президента виновным поддержали трое из пяти судей Верховного суда.

Ранее адвокаты пожаловались на обострение икоты у Болсонару.