На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно об условиях содержания в тюрьме бывшего президента Бразилии

Болсонару будет отбывать срок в тюремной камере с холодильником и телевизором
close
Pilar Olivares/Reuters

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару будет отбывать срок по делу о государственном перевороте в тюремной камере с холодильником и телевизором. Об этом сообщает бразильская газета O Globo.

По имеющейся информации, площадь камеры составляет 12 квадратных метров, в ней имеются отдельная ванная комната, кровать, стул, шкаф, письменный стол, телевизор, мини-холодильник и кондиционер. По своим характеристикам она напоминает камеру, в которой с 2018 по 2019 год находился ныне действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва.

24 ноября Болсонару заявил, что не пытался сбежать из-под ареста, а электронный браслет повредил под воздействием лекарств.

На прошлой неделе экс-президент с помощью паяльника попытался вскрыть электронный браслет. Стражи порядка обнаружили значительные повреждения устройства и заменили его.

12 сентября Верховный федеральный суд Бразилии приговорил Болсонару к 27 годам и трем месяцам тюрьмы. Его обвинили в заговоре с целью госпереворота. Решение суда о признании бывшего президента виновным поддержали трое из пяти судей Верховного суда.

Ранее адвокаты пожаловались на обострение икоты у Болсонару.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами