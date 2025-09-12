На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд приговорил бывшего президента Бразилии почти к 30 годам тюрьмы

G1: суд приговорил экс-президента Бразилии Болсонару к 27 годам тюрьмы
true
true
true
close
Adriano Machado/Reuters

Суд приговорил экс-президента Бразилии Жаира Болсонару к 27 годам и 3 месяцам тюрьмы, сообщает портал G1.

Болсонару обвинили в госперевороте.

«Первая коллегия Верховного федерального суда в четверг приняла беспрецедентное в истории страны решение о признании бывшего президента Жаира Болсонару виновным в заговоре с целью государственного переворота», — говорится в сообщении портала.

До этого Верховный суд Бразилии признал бывшего президента республики Жаира Болсонару организатором заговора против действующего лидера страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

По версии следствия, среди заговорщиков были члены правительства Болсонару, представители разведки и вооруженных сил. Обвинения предъявлены 35 фигурантам.

Решение суда о признании Болсонару виновным поддержали трое из пяти судей Верховного суда.

В июне Жаира Болсонару также обвинили в шпионаже. По информации портала G1, правительство экс-президента организовало слежку за людьми, которых считало противниками. Утверждается, что преступную схему возглавлял сын политика, он же был бенефициаром публичных нападок на людей.

Ранее Жаира Болсонару выписали из больницы после трех недель госпитализации.

