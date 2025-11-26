На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-президент Бразилии начал отбывать тюремный срок

AP: Болсонару поместили в тюрьму, где он будет отбывать 27-летний срок
true
true
true
close
Adriano Machado/Reuters

Бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару поместили в тюрьму, где он будет отбывать 27-летний срок по делу о попытке организации государственного переворота и руководстве преступным сообществом. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По данным следствия, экс-глава государства возглавил группу заговорщиков, планировавших совершить покушение на действующего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, вице-президента Жералду Алкмина и главу Верховного суда Алишандри ди Мораиса после поражения на выборах в 2022 году.

Суд вынес приговор Болсонару в сентябре. Решение о признании бывшего президента виновным поддержали трое из пяти судей Верховного суда.

Все это время Болсонару был под домашним арестом. Однако 23 ноября экс-президент с помощью паяльника попытался вскрыть электронный браслет. Стражи порядка обнаружили значительные повреждения устройства, заменили его, а политика отправили под стражу. Сам Болсонару заявил, что не пытался сбежать из-под ареста, а электронный браслет повредил под воздействием лекарств.

Ранее стало известно об условиях содержания в тюрьме бывшего президента Бразилии.

