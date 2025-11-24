На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-президент Бразилии сломал электронный браслет из-за галлюцинации

Болсонару объяснил попытку побега из-под ареста галлюцинацией
true
true
true
close
Adriano Machado/Reuters

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару объяснил, что не пытался сбежать из-под ареста, а электронный браслет повредил под воздействием лекарств. Об этом сообщает портал G1.

На судебном заседании 23 ноября политик рассказал, что попытался взломать браслет из-за «срыва», случившегося из-за приема лекарств. Ему показалось, что внутри находится подслушивающее устройство.

По словам бывшего лидера страны, он не помнит, чтобы с ним когда-нибудь было что-то подобное, поэтому этот эпизод мог быть спровоцирован новым лекарством. Болсонару начали принимать препарат за четыре дня до инцидента.

На прошлой неделе экс-президент с помощью паяльника попытался вскрыть электронный браслет, однако не объяснил причины своих действий. Стражи порядка обнаружили значительные повреждения устройства и заменили его.

12 сентября Верховный федеральный суд Бразилии приговорил Болсонару к 27 годам и трем месяцам тюрьмы. Его обвинили в заговоре с целью госпереворота. Решение суда о признании бывшего президента виновным поддержали трое из пяти судей Верховного суда.

Ранее адвокаты пожаловались на обострение икоты у Болсонару.

