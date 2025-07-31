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Глава МИД Сирии заявил, что его страна «устала от войны»

МИД САР: Сирия устала от войны, у Дамаска нет планов по Израилю
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Агрессивных намерений по отношению к Израилю у Сирии нет, страна устала от войны. Об этом заявил министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шейбани в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Он отметил, что Дамаск стремится к стабильности

«Мы заново выстраиваем страну, мы устали от войны за десять лет лет, мы хотим, чтобы сирийцы воссоединились. Мы имеем очень много беженцев, много временно перемещенных лиц, нам нужна стабильность», — сказал сирийский министр.

Лавров заявил, что российские власти готовы оказать Сирии содействие в процессе постконфликтного восстановления республики. Также российский министр отметил, что Дамаск является добрым другом для Москвы как в арабском мире, так и на глобальной арене.

31 июля в Москве проходят переговоры министров иностранных дел РФ и Сирии Сергея Лаврова и Асаада аш-Шибани. О визите представителя Дамаска в российскую столицу накануне сообщило агентство Reuters.

Ранее президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали общую позицию по Сирии.

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