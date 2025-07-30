Глава МИД Сирии прилетит в Россию

Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани в ближайшее время посетит Россию. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

«Сирийский министр иностранных дел Асаад аш-Шибани поедет в Россию в четверг», — говорится в сообщении.

18 июля президент России Владимир Путин провел переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны подчеркнули важность скорейшей стабилизации ситуации в Сирии путем диалога и укрепления национального согласия.

В мае управление морских портов и наземных погранпереходов Сирии сообщило о подписании меморандума на $800 млн с дубайской DP World для развития порта Тартус после выхода из соглашения с Россией.

Сделка стала продолжением январского решения нового сирийского правительства аннулировать соглашение 2019 года с Россией об управлении портом. При этом Дамаск не отказался от соглашений о размещении российских военных в Латакии и Тартусе.

Ранее Франция запросила новый ордер на арест Асада.