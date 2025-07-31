Лавров заявил о готовности РФ поддержать Сирию при восстановлении

Российские власти готовы оказывать Сирии содействие в процессе постконфликтного восстановления республики. Об этом во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой сирийского внешнеполитического ведомства Асаадом аш-Шибани заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Мы подтвердили поддержку сохранению единства, территориальной целостности, независимости Сирии. Готовы оказывать сирийскому народу возможное содействие в постконфликтном восстановлении», — рассказал дипломат.

Лавров добавил, что в ходе встречи они с аш-Шибани договорились продолжить диалог по соответствующим вопросам.

Также российский министр отметил, что Дамаск является добрым другом для Москвы как в арабском мире, так и на глобальной арене. По его словам, позиция РФ по развитию отношений с Сирией остается последовательной и нацеленной на укрепление взаимовыгодных связей между двумя государствами.

Переговоры Лаврова и аш-Шибани состоялись 31 июля в Москве. Во время беседы представитель Дамаска заявил, что власти Сирии хотели бы видеть РФ рядом в процессе восстановления единства республики.

Ранее в МИД РФ выразили надежду на участие и. о. президента Сирии в первом российско-арабском саммите.