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В МИД Сирии выразили надежду на поддержку РФ при восстановлении единства страны

Аш-Шибани: Сирия хочет видеть РФ рядом во время восстановления единства страны
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Omar Sanadiki/Reuters

Власти Сирии заинтересованы в том, чтобы РФ была рядом в процессе восстановления единства республики. Об этом заявил глава сирийского внешнеполитического ведомства Асаад аш-Шибани, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас Дамаск сталкивается с различными вызовами и угрозами. Но в то же время перед ним открылась возможность «построить единую сильную Сирию».

«Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы Россия была рядом с нами на этом пути», — отметил аш-Шибани.

Он добавил, что в настоящее время власти Сирии принимают меры для воссоединения народа внутри страны и за ее пределами.

31 июля в Москве проходят переговоры министров иностранных дел РФ и Сирии Сергея Лаврова и Асаада аш-Шибани. О визите представителя Дамаска в российскую столицу накануне сообщило агентство Reuters.

В ходе встречи глава внешнеполитического ведомства РФ выразил надежду, что исполняющий обязанности президента Сирии Ахмед аш-Шараа примет участие в первом российско-арабском саммите. Мероприятие состоится в октябре 2025 года в Москве.

Ранее президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали общую позицию по Сирии.

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