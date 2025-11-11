На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили, что война между Израилем и Ираном почти неизбежна

NYT: новая война Израиля и Ирана почти неизбежна
Shutterstock

Новая вспышка военных действий между Израилем и Ираном — лишь вопрос времени. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на региональных чиновников и аналитиков.

«Сделка 2015 года, призванная ограничить иранскую программу обогащения урана, истекла в прошлом месяце. Жесткие санкции против Ирана были восстановлены. Переговоры по его ядерной программе, по крайней мере на данный момент, зашли в тупик», — говорится в материале.

При этом израильские официальные лица считают, что запасы высокообогащенного урана, которые предположительно были уничтожены в июне, на самом деле вывезены в безопасное место. Кроме того, Тегеран подозревают в работе над новым объектом по обогащению.

Как утверждает издание, многие в Персидском заливе считают, что это делает новое нападение на Иран почти неизбежным, учитывая давнюю позицию Израиля о том, что ядерная программа Ирана представляет собой экзистенциальную угрозу.

2 ноября президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран восстановит ядерные объекты, подвергшиеся бомбардировкам со стороны США и Израиля.

В сентябре газета The Washington Post со ссылкой на спутниковые снимки и аналитиков сообщила, что Иран якобы ускорил строительство секретного подземного военного объекта к югу от ядерного центра в Натанзе.

Ранее в России не исключили нового обострения между Ираном и Израилем.

