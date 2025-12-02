На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Швейцария может начать поставлять вооружения в зоны конфликтов

Швейцарский парламент смягчил закон об экспорте оружия в зоны военных конфликтов
close
Global Look Press

Национальный совет Швейцарии принял решение об ослаблении закона, запрещающего экспорт и реэкспорт швейцарских вооружений в зоны военных конфликтов. Об этом указывается на сайте парламента страны.

«Во вторник большая палата 120 голосами против 63 при 12 воздержавшихся одобрила в общем голосовании несколько смягчений закона о военных материалах», – говорится в тексте сообщения.

Далее законопроект будет представлен на голосование в Совет кантонов (малую палату) и, вероятно, впоследствии будет вынесен на референдум. В законопроекте поясняется, что у группы из 25 западных стран при закупке у конфедерации вооружений и прочего военного оборудования будет «гораздо больше свободы, чем сегодня». Даже если они будут вовлечены в военные действия, Швейцария будет иметь право поставлять им вооружения. Исключения составят те страны, которые «неоднократно и существенно нарушают права человека».

В то же время, как отмечается в документе, швейцарское правительство сохраняет за собой право налагать вето на любые военные поставки, особенно в случаях, когда его члены считают, что продажа вооружений может поставить под угрозу нейтралитет страны.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада ведут нечистоплотную борьбу против России в сфере экспорта вооружений. Министр уточнил, что речь идет о санкциях, которые Запад пытается оправдать необходимостью наказать Москву за ее действия на Украине.

Ранее дипломат рассказал о подготовке НАТО к большой войне с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами