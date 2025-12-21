На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме возложили ответственность на Зеленского за гибель ребенка в Севастополе

Депутат ГД Шеремет: Зеленский лично ответственен за гибель девочки в Севастополе
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский несет личную ответственность за гибель ребенка в Севастополе при атаке украинской армии. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Он назвал террористическим актом удары Вооруженных сил Украины по мирным городам России.

«Ответственность за гибель девочки в Севастополе лежит лично на Зеленском, его националистской банде, а также европейских покровителях... Наказание будет неминуемо и неотвратимо», — сказал Шеремет.

По словам депутата, Зеленский ответит за все преступления против России.

В конце ноября в Севастополе 15-летняя Арина получила ранения осколками сбитой воздушной цели во время атаки ВСУ. Губернатор города Михаил Развожаев сообщал, что после стабилизации состояния ее направили из городской больницы № 5 на лечение в Москву. Врачи сделали всё возможное, борясь за жизнь ребенка, но их усилия не увенчались успехом.

18 декабря Развожаев объявил, что девочка скончалась в столичной клинике, несмотря на усилия врачей.

Ранее российские военные уничтожили цель ВСУ в память о девочке из Севастополя.

