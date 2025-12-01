Губернатор рассказал о состоянии девочки, пострадавшей при атаке ВСУ на Севастополь

Девочка, пострадавшая накануне при атаке Вооруженных сил Украины на Севастополь, находится в крайне тяжелом и нестабильном состоянии. Об этом губернатор Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале.

По информации Развожаева, ночью врачи провели ряд операций, и специалисты оценивают состояние ребенка как крайне тяжелое. Департамент здравоохранения города и главный врач больницы №5 находятся на связи со специалистами Российского детского клинического центра (РДКБ). В случае стабилизации состояния девочки планируется ее транспортировка в Москву для дальнейшего лечения.

Подросток пострадала вечером 30 ноября в парке Победы. Она получила ранения осколками от сбитой воздушной цели.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что двух мирных жителей не удалось спасти в результате атак беспилотников ВСУ на регион. В селе Березовка Борисовского округа дрон поразил легковой автомобиль. Мужчины, находившиеся внутри, получили слишком серьезные травмы. Приехавшие медики ничего не смогли сделать.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.