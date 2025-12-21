Путин беседовал с Мишустиным перед вылетом на саммит СНГ в Санкт-Петербурге

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что перед выездом на саммит стран СНГ в Санкт-Петербурге провел встречу с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, передают «Вести».

«Перед тем как поехать сюда, в Петербург, я встречался с председателем правительства России [Михаилом Мишустиным]. Он мне подробно рассказал о том, как идет работа между правительствами России и Беларуси», — сказал глава государства президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

По его словам, вопросов, требующих участия двух президентов в этой сфере, «почти нет, но тем не менее всегда находится то, о чем можно поговорить».

Путин прибыл в Санкт-Петербург на неформальный саммит СНГ. Там он встретился с Лукашенко, а также с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

21 декабря в Санкт-Петербурге пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета, а 22 декабря — неформальный саммит СНГ.

Ранее сообщалось, что Путин проведет совещание по новой государственной программе вооружений.