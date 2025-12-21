На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин проведет совещание по госпрограмме вооружений

Путин соберет совещание по госпрограмме вооружений на предстоящей неделе
Алексей Дружинин/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе проведет совещание по государственной программе вооружений. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 1».

На совещании будут обсуждаться параметры новой государственной программы вооружения, реализация которой рассчитана на 2027–2036 годы.

Глава государства также продолжит работу в Санкт-Петербурге на неформальном саммите СНГ и проведет госсовет по кадровым вопросам. На предстоящей неделе Путин также вручит государственные награды и откроет ряд объектов инфраструктуры в российских регионах.

До этого сообщалось, что Россия готовит масштабную программу перевооружения на ближайшие десять лет, ориентированную на комплексное обновление армии с учетом опыта боевых действий, в том числе на Украине. Тогда президент сообщал, что особое внимание в программе планируется уделить сухопутным силам, инфраструктуре новых систем и поддержанию потенциала стратегического сдерживания.

Ранее Кремль анонсировал рабочие мероприятия Путина в Санкт-Петербурге.

