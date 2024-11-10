Путин рассказал о развитии сотрудничества с Африкой

Развитие связей между Россией и странами Африки становится более насыщенным и многоплановым. Об этом заявил президент России Владимир Путин, приветствие главы государства на первой министерской конференции форума партнерства «Россия – Африка» зачитал глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Сотрудничество между Российской Федерацией и африканскими государствами становится все более насыщенным и многоплановым», — подчеркнул президент.

По его словам, этот факт полностью подтверждает содержательная программа министерской конференции.

10 ноября исполняющий обязанности заместителя главы МИД Судана Хусейн Аль-Хадж заявлял, что Судан хотел бы, чтобы Россия помогла избежать давления со стороны западных стран. Аль-Хадж добавил, что правительство Судана надеется на поддержку России в формате политической и гуманитарной помощи.

В свою очередь исполняющий обязанности директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Георгий Михно отмечал, что Украина открыто поддерживает террористов в Африке.

Дипломат подчеркнул, что Россия продолжит бороться с этой неприемлемой практикой Украины на Африканском континенте и в других регионах мира.

Ранее советник президента РФ рассказал, когда будет создана система расчетов с Африкой.