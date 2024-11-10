Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал о развитии сотрудничества с Африкой

Путин: сотрудничество России с Африкой становится более насыщенным

close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Развитие связей между Россией и странами Африки становится более насыщенным и многоплановым. Об этом заявил президент России Владимир Путин, приветствие главы государства на первой министерской конференции форума партнерства «Россия – Африка» зачитал глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Сотрудничество между Российской Федерацией и африканскими государствами становится все более насыщенным и многоплановым», — подчеркнул президент.

По его словам, этот факт полностью подтверждает содержательная программа министерской конференции.

10 ноября исполняющий обязанности заместителя главы МИД Судана Хусейн Аль-Хадж заявлял, что Судан хотел бы, чтобы Россия помогла избежать давления со стороны западных стран. Аль-Хадж добавил, что правительство Судана надеется на поддержку России в формате политической и гуманитарной помощи.

В свою очередь исполняющий обязанности директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Георгий Михно отмечал, что Украина открыто поддерживает террористов в Африке.

Дипломат подчеркнул, что Россия продолжит бороться с этой неприемлемой практикой Украины на Африканском континенте и в других регионах мира.

Ранее советник президента РФ рассказал, когда будет создана система расчетов с Африкой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами