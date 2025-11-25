Захарова рассказала о своем поэтическом опыте

Стихосложение позволяет воплотить свои чувства и мысли, а также дает выход для накопившихся эмоций, который нельзя позволить себе в рабочее время. Об этом в эфире радио «Милицейская волна» рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря про свой поэтический опыт.

«Я не поэт-песенник, я не композитор, я человек, который через стихотворные фразы, формы, строчки реализует какие-то свои чувства, какие-то размышления, кстати говоря», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что она занималась творчеством с ранних лет. При этом, по словам представителя ведомства, стихи позволили ей предопределить свою будущую карьеру.

В марте Захарова написала слова для песни Ирины Понаровской «Мой ангел», которая посвящена матерям, пережившим утрату своих детей. Представитель МИД России написала это произведение после встреч с матерями участников специальной военной операции на Украине в течение трех лет.

Ранее в Вене включили песню на стихи Захаровой ко Дню Победы.