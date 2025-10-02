На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле прокомментировали позицию Санду по поводу военных РФ в Приднестровье

Песков: РФ сожалеет из-за позиции Санду по поводу военных РФ в Приднестровье
Артем Кулекин/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия может только сожалеть по поводу позиции президента Молдавии Майи Санду из-за присутствия российских военных в Приднестровье. Об этом сообщает РИА Новости.

«Можно только сожалеть о такой позиции, которую занимает госпожа Санду», — поделился Песков.

Накануне Санду заявила о необходимости найти решение, чтобы российские военнослужащие покинули территорию Приднестровья «мирным путем».

Глава Молдавии заверила, что у Кишинева есть экономический план, который предусматривает «реинтеграцию» региона, и задача состоит в том, чтобы граждане Приднестровья поняли, что уровень жизни в Молдавии выше. По ее оценке, самая сложная задача – «как вывести российские войска, и после этого поэтапная реинтеграция».

23 сентября Служба внешней разведки (СВР) РФ сообщала, что Европа готовится оккупировать Молдавию, введя туда войска.

Ранее экс-президент Молдавии заявил о недоверии граждан к Санду.

