На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Приднестровье ввели режим экономии газа

Оболоник: в Приднестровье начали экономить газ из-за перебоев в поставках
true
true
true
close
Vladislav Bachev/Reuters

Власти Приднестровья (ПМР) ввели режим экономии газа в связи с перебоями в поставках. Об этом сообщил министр экономического развития непризнанной республики Сергей Оболоник, информирует ТАСС.

По словам Оболоника, режим экономии водится на полторы недели.

«Из-за неблагоприятных внешних обстоятельств, связанных с необходимостью восстановления финансового потока помощи из Российской Федерации, газ, достаточный для всех потребностей Приднестровья, будет поступать к нам через полторы недели. В течение этого периода газ будут отпускать в режиме жесткой экономии», — поделился министр.

11 июня в Приднестровье также вводили режим экономии газа.

Решение было принято в условиях возникшего тяжелого общеэкономического кризиса и продолжающегося ухудшения социально-экономических показателей, вызванных сокращением поставок природного газа, поделился глав ПМР Вадим Красносельский.

30 апреля парламент Приднестровья единогласно утвердил указ Красносельского о продлении чрезвычайного экономического положения. Депутаты увеличили срок действия особого режима на 30 суток. Таким образом, он будет действовать до 8 июня. Такое решение принято в связи с сохраняющейся чрезвычайной ситуацией экономического характера, обусловленной сокращением поставок природного газа в ПМР.

Ранее премьер Молдавии признал давление Кишинева на Приднестровье по вопросам газа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами