В Приднестровье ввели режим экономии газа

Власти Приднестровья (ПМР) ввели режим экономии газа в связи с перебоями в поставках. Об этом сообщил министр экономического развития непризнанной республики Сергей Оболоник, информирует ТАСС.

По словам Оболоника, режим экономии водится на полторы недели.

«Из-за неблагоприятных внешних обстоятельств, связанных с необходимостью восстановления финансового потока помощи из Российской Федерации, газ, достаточный для всех потребностей Приднестровья, будет поступать к нам через полторы недели. В течение этого периода газ будут отпускать в режиме жесткой экономии», — поделился министр.

11 июня в Приднестровье также вводили режим экономии газа.

Решение было принято в условиях возникшего тяжелого общеэкономического кризиса и продолжающегося ухудшения социально-экономических показателей, вызванных сокращением поставок природного газа, поделился глав ПМР Вадим Красносельский.

30 апреля парламент Приднестровья единогласно утвердил указ Красносельского о продлении чрезвычайного экономического положения. Депутаты увеличили срок действия особого режима на 30 суток. Таким образом, он будет действовать до 8 июня. Такое решение принято в связи с сохраняющейся чрезвычайной ситуацией экономического характера, обусловленной сокращением поставок природного газа в ПМР.

Ранее премьер Молдавии признал давление Кишинева на Приднестровье по вопросам газа.