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Подача российского газа в Евросоюз через Украину остановлена

«Газпром»: подача российского газа в ЕС через Украину остановлена с 1 января
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РИА Новости

С 8:00 мск, 1 января, подача российского газа для его транспортировки через территорию Украины не осуществляется. Об этом сообщил «Газпром» в официальном Telegram-канале.

В пресс-релизе говорится, что в связи с отказом Украины продлевать соглашение с «Газпромом» от 30 декабря 2019 года, российская компания была лишена технической и юридической возможности подавать с 1 января газ для транзита через территорию республики.

Украина официально отказалась продлевать соглашение с Россией о транзите газа в Европу после истечения текущего контракта 31 декабря 2024 года. По словам опрошенных «Газетой.Ru» экспертов, Россия может потерять часть доходов из-за этой ситуации, но точно компенсирует их благодаря последующему взлету цен на газ. Кроме того, Москва может как договориться с Европой о схеме поставок российского газа в обход ограничений Киева, так и найти альтернативный маршрут поставок — например, через «Турецкий поток». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее цена газа на бирже в Европе увеличилась до максимума за год.

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