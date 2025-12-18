Приднестровье введет режим ЧП из-за сложностей с поставками газа

Приднестровье возобновит действие режима ЧП в экономике на 30 дней

Парламент Приднестровья возобновил действие режима ЧП в экономике на 30 дней из-за дефицита газа. Об этом говорится в постановлении Верховного совет республики.

«В Приднестровье на 30 суток вводится особый правовой режим — чрезвычайное экономическое положение. <...> Он вступит в силу через 6 часов после обнародования», — говорится в заявлении.

Аналогичные ограничения на использование газа вводились в октябре. Тогда власти говорили о том, что режим экономии продлится около полутора недель.

Чрезвычайное экономическое положение объявляли в Приднестровье и в декабре 2024 года. Одной из причин послужил отказ Украины продлевать срок действия соглашения с РФ о транзите российского газа в европейские страны. Договор прекратил действовать 1 января текущего года.

