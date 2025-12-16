На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Навроцкий призвал Украину строить отношения с Польшей на равных

Навроцкий раскритиковал Зеленского за отношение к Польше
Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Польши Анджей Навроцкий в интервью порталу Wiadomosci раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского накануне их встречи в Варшаве, заявив, что Киев воспринимает поддержку Варшавы как нечто само собой разумеющееся.

Польский лидер отметил, что за последние годы Украина перестала рассматривать Польшу как полноценного партнера, с которым нужно согласовывать действия. Он подчеркнул, что Варшава продолжит поддерживать Киев, но отношения должны выстроиться на равных. Навроцкий также выразил намерение обсудить с Зеленским нереализованные вопросы, важные для Польши.

«Мы потеряли элемент партнерства… Я чувствую, что президент Владимир Зеленский за последние годы привык воспринимать Польшу как что-то само собой разумеющееся», — заявил Навроцкий.

15 декабря Навроцкий заявил, что Польша не будет отправлять своих солдат на Украину, так как они нужны в своей стране.

Также в интервью порталу президент Польши отметил, что обсуждать территориальные уступки со стороны Украины должны только Россия, Украина и США.

Ранее Навроцкий исключил Европу из переговоров по Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
