Зеленский назвал США условие для проведения выборов на Украине

Зеленский попросил США помочь с безопасностью для проведения выборов на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова провести выборы в течение 60–90 дней, если США и европейские партнеры помогут обеспечить для этого безопасность. Его слова передает «Страна.ua».

Глава украинского государства отметил, что вопрос безопасности является ключевым для организации избирательного процесса в условиях военного положения.

«Я прошу сейчас США помочь мне, возможно, вместе с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов, и тогда в течение следующих 60—90 дней Украина будет готова к проведению выборов», — заявил Зеленский.

9 декабря президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете Politico, что Владимиру Зеленскому пора изучить и согласиться с положениями его мирного плана, так как его страна «проигрывает». Кроме того, он рекомендовал восстановить на Украине демократию и провести выборы. Говоря о России, президент США заявил, что у нее более сильная переговорная позиция, а также посетовал, что в 2014 году Барак Обама «отдал» Москве Крым. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

