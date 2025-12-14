На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский заверил, что не держится за кресло президента Украины

Зеленский анонсировал появление вариантов проведения выборов на Украине
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

В ближайшее время депутаты Верховной рады должны выработать варианты проведения президентских выборов на Украине. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский во время общения с журналистами, чьи слова приводит издание «Апостроф».

«Я не держусь за кресло, я считаю, что Украина должна быть готова к любому развитию событий», - заверил Зеленский.

Он также напомнил, что попросил партнеров помочь в ситуации с обеспечением безопасности в случае проведения голосования. Президент Украины сообщил, что поручил депутатам подготовить варианты возможного проведения выборов, «если будет так развиваться ситуация».

Варианты должны появиться в «ближайшее время», подчеркнул политик.

9 декабря Зеленский заявил, что Киев готов провести выборы в течение 60–90 дней, если США и европейские партнеры помогут обеспечить для этого безопасность. Он отметил, что этот вопрос является ключевым для организации избирательного процесса в условиях военного положения.

Ранее Зеленский ответил на слова Трампа о своем недовольстве мирным планом.

