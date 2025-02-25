Стармер: расходы на оборону Британии повысят до 2,5% от ВВП к 2027 году

Расходы на оборону Великобритании повысятся до 2,5% от ВВП к 2027 году. Об этом сообщил глава британского правительства Кир Стармер, передает Reuters.

«Мы выполним наше обязательство тратить 2,5% ВВП на оборону, но мы ускорим его, чтобы достичь этого уровня в 2027 году», — заявил он.

По словам Стармера, данное увеличение бюджетных средств на оборону стало самым большим в истории страны со времен окончания холодной войны.

До этого газета The Sun со ссылкой на источники писала, что Стармер планирует объявить о повышении расходов на оборону страны перед визитом в Вашингтон.

24 февраля вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко заявил, что ЕС по примеру США может также попросить Украину вернуть потраченные на ее поддержку деньги.

Премьер-министр Великобритании в свою очередь заявлял, что Лондон готов содействовать миру на Украине, отправив на территорию страны свои войска.

Ранее в Британии рассказали о последствиях ядерного взрыва для Лондона.