Великобритания увеличит инвестиции в свою оборону

Великобритания увеличивает финансовые вложения в свою оборону, чтобы обеспечить готовность вооруженных сил королевства вести боевые действия на фоне роста напряженности в Европе. Об этом заявил премьер-министр страны Кир Стармер, передает телеканал Sky News.

Политик уточнил, что в основе безопасности Соединенного королевства будет лежать партнерство со странами-членами НАТО.

Стармер заявил, что Великобритания никогда не будет сражаться в одиночку. Он подчеркнул, что Североатлантический альянс является «фундаментальным источником стратегической силы» королевства.

Кроме того, премьер заявил, что британские власти планируют внедрять инновации в вооруженные силы «со скоростью военного времени». По его словам, королевские войска будут «в десять раз более смертоносными» через десять лет.

Накануне министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Лондон для замены состоящих на вооружении подводных лодок намерен построить до 12 атомных субмарин.

Также газета Times со ссылкой на источники сообщила, что британское правительство планирует расширить свой ядерный арсенал и ведет переговоры о покупке истребителей F-35A у США, которые способны нести ядерные бомбы B61.

Ранее в МИД России заявили, что словосочетание «милитаризация Европы» может стать словом года.