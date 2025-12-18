Лукашенко предупредил, что Евросоюз может утратить статус одного из полюсов силы

Европейский союз (ЕС) рискует «рухнуть» из-за «внутреннего раздрая и истеричных требований». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

В четверг, 18 декабря, глава республики принял участие в заседании Всебелорусского народного собрания в Минске. В ходе мероприятия он обратился с посланием к народу и парламенту.

По словам Лукашенко, сейчас в мире существуют четыре полюса силы. Речь идет о России, КНР, США и Европейском союзе.

«Но с учетом внутреннего раздрая и истеричных требований полюс (ЕС — «Газета.Ru») может рухнуть», — подчеркнул президент.

Он отметил, что центром нового притяжения становится Индия. В настоящее время она демонстрирует высочайшие темпы экономического развития, добавил глава государства.

18 декабря глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что страны — члены ЕС и Великобритания не способны оперативно реагировать на возникающие проблемы. В частности, это касается борьбы с массовой миграцией и ростом преступности среди иностранцев. Дмитриев предположил, что Лондон и Европейский союз все еще живут «в мире бывшего американского лидера Джо Байдена».

