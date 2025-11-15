На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко и Путин поговорили по телефону

Лукашенко и Путин по телефону обсудили двусторонние отношения и вопросы обороны
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом сообщает близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал «Пул Первого».

Как уточняется в следующем посте, лидеры обсуждали развитие двусторонних отношений, вопросы обороны и безопасности, строительство нового энергоблока на Белорусской АЭС (атомной электростанции) в Островце и ситуацию на границе Союзного государства (СГ). Политики намерены более подробно обсудить эти темы в конце ноября — на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке.

5 ноября палата представителей (нижняя палата парламента) белорусского Национального собрания ратифицировала договор с Российской Федерацией о формировании объединенного рынка электрической энергии СГ. Лукашенко и Путин подписали этот документ в декабре 2024 года.

Ранее Зеленский заявил, что Лукашенко стал «очень разговорчивым».

