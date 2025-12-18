В Генштабе ВС России заявили о планах Европы по затягиванию конфликта на Украине

Герасимов: лидеры ЕС хотят затянуть конфликт на Украине, чтобы истощить Россию

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) хотят затянуть боевые действия на Украине, чтобы истощить Россию. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных стран, передает ТАСС.

Глава Генштаба уточнил, что подобная идея наблюдается в политических заявлениях ряда лидеров стран ЕС. По его словам, помимо истощения России, европейские государства таким образом хотят позволить НАТО перестроить «военную машину» для прямого противостояния с РФ.

Герасимов добавил, что своими заявлениями европейские лидеры стремятся нарастить военные расходы и активизировать милитаризацию общественного уклада в регионе.

Также Герасимов в ходе брифинга заявил, что коллективный Запад является основным источником роста военных угроз безопасности России. По его словам, западные страны стремятся нанести РФ стратегическое поражение за счет всесторонней поддержки военного потенциала Украины.

