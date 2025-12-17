Путин пообещал поддержать семьи погибших на СВО военных

Президент России Владимир Путин заявил, что государство сделает все возможное для поддержки семей военнослужащих, которые погибли на СВО. Об этом он заявил в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России, передает Telegram-канал Кремля.

«Государство сделает для этого все, все необходимое», — отметил резидент.

До этого в ходе заседания коллегии Минобороны Путин сказал, что долг россиян всегда помнить всех павших боевых товарищей, поддержать их семьи, их детей и их родителей.

До этого президент России объявил минуту молчания в память о бойцах, погибших в зоне СВО на Украине.

2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества. Особое внимание правительство уделяет расширению мер поддержки семей военнослужащих – участников специальной военной операции. Сегодня меры поддержки охватывают все направления: от финансовой помощи до поступления в колледжи и вузы. Подробно о льготах и выплатах для семей участников СВО — в материале «Газеты.Ru».

