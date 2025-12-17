Путин почтил минутой молчания память павших бойцов ВС РФ

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ объявил минуту молчания в память о бойцах, погибших в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет ТАСС.

«Прошу почтить память погибших за Родину минутой молчания», — сказал российский лидер.

Президент заверил, что государство сделает все, чтобы поддержать семьи военнослужащих, не вернувшихся с фронта.

«Наш с вами долг — всегда помнить всех павших наших боевых товарищей, поддержать их семьи, их детей, родителей», — отметил он.

2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества. Особое внимание правительство уделяет расширению мер поддержки семей военнослужащих – участников специальной военной операции. Сегодня меры поддержки охватывают все направления: от финансовой помощи до поступления в колледжи и вузы. Подробно о льготах и выплатах для семей участников СВО — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал 2025 год важным этапом в решении задач СВО.