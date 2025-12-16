Дефицит российского бюджета сохранится до 2042 года

В кабмине РФ ожидают сохранения дефицита федерального бюджета до 2042 года

Федеральный бюджет России будет дефицитным до 2042 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на бюджетный прогноз до 2042 года.

В базовом варианте прогноза дефицит увеличится до 21,6 трлн рублей, или 2,9% от прогнозируемого на 2042 года ВВП. В консервативном варианте — до 54,7 трлн рублей, или 8,4% от прогнозируемого ВВП.

Доходы бюджета в 2042 году в базовом прогнозе составят 104,1 трлн руб. (14,1% ВВП). В консервативном — 89,9 трлн рублей (13,8% ВВП).

Расходы казны в базовом прогнозе составят 125,8 трлн рублей (17% ВВП). В консервативном варианте они составят 144,6 трлн рублей (22,2% ВВП).

Показатели Фонда национального благосостояния на конец 2042 года в базовом варианте ожидаются на уровне 33,2 трлн рублей, в консервативном — 6,5 трлн рублей.

До этого Минфин сообщил, что по итогам одиннадцати месяцев 2025 года расходы российского бюджета, по предварительным данным, превысили доходы примерно на 4,28 трлн рублей.

