Путин оценил политику Украины за последние десять лет

Путин: киевский режим десять лет строил укрепрайон

Киевский режим десять лет строил практически укрепрайон. Об этом в ходе «Прямой линии» заявил президент РФ Владимир Путин.

«Киевский режим тогда уже выстроил, десять лет строил практически укрепрайон в агломерации Славянск-Краматорск-Константиновка. Вот это главный укрепрайон», — сказал он.

Путин напомнил, что Россия предлагала Украине убрать свои войска с территорий нынешней Донецкой Народной Республики (ДНР).

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россиянине направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин заявил, что Украина не готова к переговорам.