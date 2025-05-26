Лавров рассказал о поддержке Россией африканских стран

Лавров: РФ и далее будет оказывать содействие Африке в обеспечении безопасности

Россия и далее будет оказывать содействие африканским странам в обеспечении безопасности, заявил руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Москва будет помогать заинтересованным африканским государствам в укреплении их обороноспособности и противодействии терроризму, обеспечении продовольственной и энергетической безопасности.

До этого глава департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко заявила, что Москва рассчитывает на расширение присутствия африканских средств массовой информации в РФ.

Также в МИД заявили, что Россия в мае передаст безвозмездную продовольственную помощь Буркина-Фасо и планирует завершить процедуры по гуманитарной помощи Нигеру.

В МИД отметили, что в декабре Россия отправила 559 тонн гороха и 164 тонны подсолнечного масла в Зимбабве, в январе — 29,4 тыс. тонн дизельного топлива в Центральноафриканскую Республику.

Ранее Путин назвал главного партнера России в Африке.