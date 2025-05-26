На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров рассказал о поддержке Россией африканских стран

Лавров: РФ и далее будет оказывать содействие Африке в обеспечении безопасности
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия и далее будет оказывать содействие африканским странам в обеспечении безопасности, заявил руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Москва будет помогать заинтересованным африканским государствам в укреплении их обороноспособности и противодействии терроризму, обеспечении продовольственной и энергетической безопасности.

До этого глава департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко заявила, что Москва рассчитывает на расширение присутствия африканских средств массовой информации в РФ.

Также в МИД заявили, что Россия в мае передаст безвозмездную продовольственную помощь Буркина-Фасо и планирует завершить процедуры по гуманитарной помощи Нигеру.

В МИД отметили, что в декабре Россия отправила 559 тонн гороха и 164 тонны подсолнечного масла в Зимбабве, в январе — 29,4 тыс. тонн дизельного топлива в Центральноафриканскую Республику.

Ранее Путин назвал главного партнера России в Африке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами