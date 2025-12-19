На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дмитриев призвал главу ЕК и канцлера ФРГ уйти в отставку

Дмитриев: фон дер Ляйен и Мерц должны уйти в отставку из-за провала с активами
true
true
true
close
Virginia Mayo/AP

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер ФРГ Фридрих Мерц должны уйти в отставку после отказа от плана по изъятию российских активов. Такое мнение высказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на своей странице в Х.

«Урсула и Мерц должны уйти в отставку, если хотят (доказать «убежденность, единство и решимость», как они обещали), после того как им не удалось добиться незаконного введения Евросоюзом санкций в отношении российских резервов», — написал он.

По его словам, они потратили весь свой политический капитал и «потерпели впечатляющий провал».

19 декабря лидеры Евросоюза согласовали предоставление Украине беспроцентного кредита в размере €90 млрд в 2026–2027 годах за счет собственных средств.

Канцлер ФРГ Мерц подтвердил, что речь идет именно о займе, а не о безвозвратной помощи, и подчеркнул, что замороженные активы России останутся нетронутыми. При этом он добавил, что ЕС оставляет за собой право использовать их.

Ранее премьер Бельгии заявил, что ЕС не намерен возвращать активы России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами