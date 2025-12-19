Спецпредставитель Путина заявил о победе права после отказа ЕС от изъятия активов РФ

Отказ от незаконной схемы использования замороженных российских активов для финансирования Украины станет крупной победой для права и здравого смысла. Об этом написал спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

«[Это] станет крупной победой для права и здравого смысла, а также для голосов разума в Европе, которые защищали ЕС/евро/Euroclear», — высказался он.

В Telegram-канале Дмитриев добавил, что подобное решение стало «мощнейшим ударом по подстрекателям войны», во главе которых стоит «провалившаяся» председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

На саммите ЕС в Брюсселе было принято решение выдать Украине кредит в размере €90 млрд, основанный на бюджете ЕС. При этом глава Евросовета Антониу Кошта отметил, что Евросоюз оставляет за собой право изъять замороженные российские активы для погашения задолженности Киева.

По словам премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, страны, стоящие за идеей конфискации активов РФ, остались недовольны подобным решением, поскольку хотели «наказать» президента России Владимира Путина, забрав его деньги.

Ранее Макрон заявил, что ЕС продолжит работу над методами использования замороженных активов РФ.