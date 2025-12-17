Орбан заявил об изменении решения ЕК по поводу российских активов

Вопрос о конфискации замороженных российских активов снят с повестки на саммите Евросоюза в Брюсселе, который пройдет 18-19 декабря. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время беседы с журналистами, сообщает агентство MTI.

«Венгрия одержала победу на переговорах перед саммитом ЕС», — сказал Орбан.

По его словам, председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила, что российские активы не будут обсуждаться на предстоящем саммите.

До этого венгерская газета Magyar Nemzet сообщила о письме, которое Орбан направил президенту России Владимиру Путину. В нем, как утверждают журналисты, политик спросил, какой будет реакция Москвы на возможное изъятие ее активов. Также Орбан обеспокоен вопросом, будет ли Россия при принятии мер учитывать, кто голосовал за конфискацию активов, а кто нет.

По словам Орбана, в Кремле ему дали четкий ответ, что за использование российских средств последуют жесткие меры. Однако Россия будет принимать во внимание позицию каждой отдельной страны — члена ЕС. Венгерский премьер подчеркнул, что не поддерживает конфискацию активов РФ «ни при каких обстоятельствах».

Ранее стало известно о нарушении «золотого правила» ЕС из-за российских активов.