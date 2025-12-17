На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фон дер Ляйен заявила о необходимости срочно принять решение по активам России

Глава ЕК: ЕС должен принять решение о помощи Киеву за счет активов РФ 19 декабря
Florence Lo/Reuters

Европейскому союзу необходимо принять окончательное решение о предоставлении помощи Украине в 2026-2027 годах за счет замороженных в ЕС активов России на саммите 18-19 декабря, оно не может быть отложено. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте.

По оценкам Мирового валютного фонда, Украине требуется около €137 млрд, и ЕС должен покрыть две трети от этой суммы — €90 млрд, сказал глава ЕК.

Еврокомиссия предложила два варианта: один, основанный на российских активах, второй — основанный на общем займе ЕС. Фон дер Ляйен напомнила, что на прошлой неделе страны ЕС утвердили бессрочную заморозку российских активов. Она назвала это решающим шагом.

Издание Politico сообщило, что Европейский союз обсуждает возможность принятия решения о конфискации замороженных активов РФ в обход позиции Бельгии.

Ранее Китай выступил против использования замороженных активов РФ.

