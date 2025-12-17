На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил, что армия России завоевала инициативу по всей линии СВО

Путин: ВС РФ завоевала и прочно удерживает инициативу по всей линии фронта
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российская сторона завоевала и прочно удерживает стратегическую инициативу по всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России, передает Telegram-канал Кремля.

По его словам, российская сторона перемалывает противника, в том числе элитные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые прошли боевую подготовку в западных военных центрах.

Глава государства добавил, что ВС России имеют возможности для наращивания темпов наступления на стратегически важных направлениях спецоперации на Украине.

Путин подчеркнул, что Россия гордится подвигами своих военнослужащих и офицеров, которые сражаются на передовых позициях.

В ходе выступления российский лидер отметил действия северокорейских военных в Курской области. Он заявил, что 2025 год стал важным этапом в решении задач СВО.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент после эфира программы «Итоги года с Владимиром Путиным» может пообщаться с героями СВО, которые принимали и обрабатывали вопросы граждан в кол-центре.

Ранее Песков рассказал о подготовке Путина к прямой линии.

