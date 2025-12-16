Песков заявил, что после прямой линии Путин может поговорить с героями СВО из кол-центра

Песков: после прямой линии Путин может пообщаться героями СВО из кол-центра

После эфира программы «Итоги года с Владимиром Путиным» президент России может пообщаться с героями специальной военной операции (СВО), которые принимали и обрабатывали вопросы граждан в кол-центре. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

16 декабря Песков посетил кол-центр, который обрабатывает вопросы, поступающие на прямую линию с Путиным. Представитель Кремля посмотрел, как организована работа волонтеров, а также пообщался с операторами кол-центра — ветеранами СВО.

«Вы обязательно подъезжайте в конце программы. Туда, где будет программа сама. Я уверен, что президент захочет и спасибо вам сказать, и пообщаться», — сказал Песков героям спецоперации.

На сегодняшний день на прямую линию поступило 1,6 миллиона обращений.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится вплоть до ее окончания. В прямом эфире президент России подведет итоги уходящего 2025 года и ответит на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров.

