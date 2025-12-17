На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин отметил действия северокорейских военных в Курской области

Путин отметил действия военных КНДР в Курской области
Ng Han Guan/AP

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны РФ отметил действия северокорейских военных в Курской области. Об этом пишет РИА Новости.

По решению товарища председателя КНДР Ким Чен Ына они были направлены для участия в освобождении Курской области, и плечом к плечу с российскими бойцами доблестно и отважно боролись с врагом. Приняли участие в масштабной и крайне сложной работе по разминированию освобожденной Курской земли», — сказал глава государства.

4 декабря губернатор Курской области Александр Хинштейн, что в Курске создадут памятник боевому братству КНДР и России. Власти региона провели заседание экспертного совета, на котором подвели итоги работы за прошедший период и обсудили будущие проекты, рассказал Хинштейн. Члены экспертного совета предложили разместить памятник на территории сквера на Интернациональной.

В июле министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Вонсане заявлял, что Россия и Северная Корея планируют создать монумент, посвященный бойцам Корейской народной армии.

Ранее Shamam спел песню, посвященную лидеру Северной Кореи.

