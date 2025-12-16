Песков рассказал о подготовке Путина к прямой линии

Президенту России Владимиру Путину направляют подборки с вопросами, которые поступают от граждан на прямую линию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передают «Известия».

Представитель Кремля отметил, что все обращения россиян сразу систематизируются. В частности, вопросы распределяют по регионам и ответственным ведомствам. Благодаря этому, по словам Пескова, Путин может заранее подготовить необходимые справки.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится вплоть до ее окончания. В прямом эфире президент России подведет итоги уходящего 2025 года и ответит на вопросы граждан.

Согласно программе передач, федеральные телеканалы закладывают три часа на программу «Итоги года с Владимиром Путиным». По предварительным данным, президент России будет отвечать на вопросы журналистов и граждан с 12:00 до 15:00 мск.

Ранее в Кремле рассказали о вопросах на тему СВО, поступающих на прямую линию.