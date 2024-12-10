Искусственный интеллект составил список популярных тем вопросов к прямой линии Путина

Искусственный интеллект составил список из пяти самых популярных вопросов граждан для прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Россия 24».

По последним обновленным данным, которые поступили всего час назад, ключевые темы, интересующие людей, включают здравоохранение, состояние дорог, качество жилья, работу управляющих компаний, социальные выплаты и расчеты пенсий.

Отмечается, что рейтинг обновляется несколько раз в день, однако эти темы остаются наиболее актуальными. В эфире также пояснили, что топ-5 был создан с использованием возможностей искусственного интеллекта, который в этом году значительно помогает операторам кол-центра. Он хорошо распознает речь: для расшифровки голосового сообщения ему требуется менее семи секунд. Такие технологии позволят сотрудникам сэкономить несколько месяцев работы после завершения сбора вопросов.

Прямая линия с президентом состоится 19 декабря в 12:00 мск. В этот раз ее совместят с большой пресс-конференцией Путина, которая будет посвящена итогам 2024 года.

Прием вопросов для прямой линии с главой государства начался 8 декабря. У жителей появилась возможность отправить обращения через официальный сайт moskva-putinu.ru, мобильное приложение, СМС или по телефону. Кроме того, сбор вопросов в текстовом и видеоформатах запустили и в социальных сетях.

Для обработки адресованных Путину вопросов используется искусственный интеллект. Благодаря этому, во время прямой линии президент будет иметь общее представление обо всех поступивших ему обращениях.

Ранее Песков рассказал о подготовке к Прямой линии с Путиным.