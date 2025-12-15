Проведение переговоров по урегулированию конфликта на Украине без участия России является имитацией дипломатии и фактически сводится к «политическому цирку». Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

По его мнению, критической ошибкой европейцев является перекрыть все каналы связи с Россией и даже не пытаться понять, о чем думают русские, чтобы приблизиться к компромиссу. Меркурис указал на то, что лидеры Европы не проявляют никакого желания ехать в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, главой МИД РФ Сергеем Лавровым или помощником президента Юрием Ушаковым.

«Но у нас есть цирк, этот бродячий цирк <…> европейцев и украинцев, которые ездят по кругу, постоянно возвращаются, обсуждают идеи и предложения и уходят довольные друг другом, думая, что добиваются прогресса», — высказался эксперт.

Он отметил, что примером бутафорской дипломатии является поведение самого президента Украины Владимира Зеленского, который, слушая европейских друзей, говорит американскому лидеру Дональду Трампу «да» на мирные предложения, но на самом деле «не готов сдвинуться ни на дюйм».

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не получала информации от США о результатах переговоров с Украиной по урегулированию конфликта. Вашингтон продолжает работать с Киевом, уточнил он.

Ранее Ушаков допустил ухудшение мирного плана США после контактов с Украиной и Европой.