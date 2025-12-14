На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Австралии назвал стрельбу в Сиднее «злодейским актом антисемитизма»

Премьер Албаниз назвал нападение на пляже в Сиднее актом антисемитизма
true
true
true

Австралийский премьер Энтони Албаниз назвал стрельбу на сиднейском пляже в первый день Хануки (еврейский «Праздник огней»: длится восемь дней, посвящен победе над греко-сирийскими захватчиками; при освящении Храма после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха в 164 году до н.э одного кувшинчика масла хватило на восемь дней) «целенаправленным нападением на еврейских австралийцев». Выступление политика транслировал 10 News.

«Это злодейский акт антисемитизма, терроризма, который поразил самое сердце нашей нации», — сказал премьер-министр.

Он отметил, что нападение на еврейских австралийцев — это нападение на каждого гражданина страны. Политик сообщил, что правоохранители устанавливают всех причастных к теракту и призвал соотечественников поддержать еврейскую общину, которая не должна оставаться одна в этот тяжелый период.

14 декабря в Сиднее двое мужчин открыли стрельбу на пляже Бонди во время празднования Хануки. На мероприятие собрались около 2 тыс. членов еврейской общины. В результате стрельбы, по последним данным, 12 человек получили несовместимые с жизнью травмы, еще как минимум 18 ранены. Полиция квалифицировала стрельбу как теракт. СМИ сообщили, что нападение готовилось несколько месяцев. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее прохожий задержал одного из стрелявших на пляже в Сиднее.

