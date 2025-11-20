Литва открыла пункты пропуска на границе с Белоруссией

Литва возобновила работу двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией

Литва возобновила работу двух пунктов пропуска на белорусской границе. Об этом сообщает информационное агентство БелТА.

Первый транспорт проехал через границу в пункте пропуска Бенякони — Шальчининкай. Также заработал пункт пропуска Каменный Лог — Мядининкай.

19 ноября сообщалось, что Государственный пограничный комитет Белоруссии получил официальное уведомление от литовских властей об открытии двух пунктов пропуска на границе.

29 октября Литва решила на месяц закрыть границу с Белоруссией, объяснив этот шаг частым появлением в воздушном пространстве страны метеозондов. В Вильнюсе заявили, что летательные аппараты используются для контрабанды и представляют опасность для гражданских самолетов. В ответ Белоруссия запретила грузовикам, зарегистрированным в Литве и Польше, передвигаться по своей территории.

Ранее в Литве заявили, что решение властей страны закрыть границу с Белоруссией привело к хаосу.