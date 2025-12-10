В Литве заявили о многомиллионных убытках из-за застрявших грузовиков в Белоруссии

Убытки автоперевозчиков Литвы из-за ситуации с грузовиками, застрявшими в Белоруссии, достигли почти €100 млн. Об этом заявил президент ассоциации грузоперевозчиков Литвы «Линава» Эрландас Микенас, сообщает литовская телерадиокомпания LRT.

«Мы приближаемся к убыткам в €100 млн, включая площадки, все прочие расходы и зарплаты сотрудников... Средняя стоимость транспорта составляет €20 тысяч за грузовик и €10 тысяч за полуприцеп», — cказал Микенас.

25 ноября госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что более 1,8 тысячи литовских фур остаются на белорусской территории в связи с тем, что власти Литвы не идут на конструктивный диалог с Минском по вопросу пограничного контроля.

20 ноября Литва возобновила работу двух пунктов пропуска на литовско-белорусской границе. Речь идет о погранпереходах Бенякони — Шальчининкай, а также о пункте пропуска Каменный Лог — Мядининкай.

В октябре Литва решила на месяц закрыть границу с Белоруссией, объяснив этот шаг частым появлением в воздушном пространстве страны метеозондов. В Вильнюсе заявили, что летательные аппараты используются для контрабанды и представляют опасность для гражданских самолетов. В ответ Белоруссия запретила грузовикам, зарегистрированным в Литве и Польше, передвигаться по своей территории.

Ранее в Литве заявили, что решение властей страны закрыть границу с Белоруссией привело к хаосу.