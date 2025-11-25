На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белоруссии рассказали об оставшихся в стране литовских фурах

Совбез Белоруссии: более 1,8 тысячи литовских фур остается в Белоруссии
true
true
true
close
Виктор Толочко/Архив/Sputnik/РИА Новости

Свыше 1,8 тысячи литовских фур остаются на белорусской территории в связи с тем, что власти Литвы не идут на конструктивный диалог с Минском по вопросу пограничного контроля. Об этом президенту Белоруссии Александру Лукашенко доложил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович, передает БелТА.

«Они находятся [на территории Белоруссии] только по одной причине: руководство Литвы не хочет идти на конструктивный диалог на политическом уровне», — сказал он.

По словам Вольфовича, в течение октября текущего года государственная граница закрывалась в одностороннем порядке четыре — пять раз, ограничения длились от трех до 17 часов. При этом, как отметил госсекретарь, Вильнюс не уведомлял Минск о принятии решения, нарушая таким образом все международные каноны и нормы.

В октябре Литва решила на месяц закрыть границу с Белоруссией, объяснив этот шаг частым появлением в воздушном пространстве страны метеозондов. В Вильнюсе заявили, что летательные аппараты используются для контрабанды и представляют опасность для гражданских самолетов. В ответ Белоруссия запретила грузовикам, зарегистрированным в Литве и Польше, передвигаться по своей территории.

Ранее Лукашенко назвал «глупостью на политическом уровне» действия Литвы на границе.

