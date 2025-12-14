Зеленский объяснил, почему белорусских политзаключенных передали Украине

Минск не захотел передавать политзаключенных через страны Евросоюза, поэтому власти Белоруссии обратились к начальнику Главного управления разведки (ГУР) Украины Кириллу Буданову. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает белорусская газета «Наша Нива» в своем Telegram-канале.

«Буданов обратился ко мне. Сказал, что белорусы готовы отдать политических заключенных. Не хотят отдавать через ту или иную страну ЕС, но если я поддержу, готовы передать через Украину», — рассказал Зеленский.

13 декабря власти Белоруссии объявили об амнистии 123 политических заключенных, осужденных по обвинениям, связанным со шпионажем, терроризмом и экстремистской деятельностью. Оппозиционеры Мария Колесникова, Виктор Бабарико, Алесь Беляцкий и еще 120 человек были освобождены из белорусских тюрем. Президент Александр Лукашенко принял решение об их помиловании после переговоров со спецпосланником Белого дома Джоном Коулом. Девять человек уехали сразу в Литву, а остальные 114 были переданы Украине, в том числе Колесникова и Бабарико.

Ранее Лукашенко помиловал 31 украинца в рамках договоренностей с Трампом.