Путин назвал вступление Украины в НАТО угрозой безопасности России

Путин: Украина видит выгоду в НАТО, а Россия считает угрозой безопасности

Россия считает вступление Украины в НАТО угрозой своей безопасности. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в интервью каналу India Today.

»Украина считает, что ей выгодно вступление в НАТО, а мы говорим: это угрожает нашей безопасности», — сказал он.

По его словам, НАТО представляет угрозу как для Европы, так и для России — альянс подрывает российскую безопасность.

Путин считает, что Украина должна оставаться нейтральной.

1 декабря глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что военный блок изучает возможность нанесения упреждающих ударов в ответ на действия России. По его словам, НАТО традиционно действует по принципу реагирования, но теперь альянс рассматривает возможность более агрессивных превентивных мер.

Ранее Ушаков сообщил, что вопрос вступления Украины в НАТО обсуждался между Путиным и Уиткоффом.