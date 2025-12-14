На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле высказались о мечтах Зеленского о НАТО и Крыме

Ушаков: у Зеленского железобетонно не получится вернуть Крым и вступить в НАТО
Francesco Fotia/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский «железобетонно», на «миллион процентов» не сможет вернуть Крым и обеспечить членство страны в НАТО. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков во время беседы с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Насчет Крыма — это железобетонно, 1 000 000%, что не получится», — сказал представитель Кремля, добавив, что уверен на миллион процентов и в том, что Украина не сможет вступить в НАТО.

До этого глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев при международном общественном движении «Другая Украина» Олег Бондаренко призвал Зеленского оставить Крым в покое. Он указал на то, что Крым не является просто землей, Крым — это в первую очередь люди, «которые вернулись на историческую родину в Россию и навсегда связали с ней свое будущее». Бондаренко призвал Зеленского перестать спекулировать российским статусом полуострова, раз и навсегда признав исторический выбор крымчан, сделанный в 2014 году.

В начале декабря Зеленский признал, что у Киева нет сил и достаточной поддержки, чтобы вернуть Крым. Также он считает, что у Украины в настоящее время нет шансов на вступление в НАТО.

Ранее в Крыму допустили визит Трампа на полуостров.

